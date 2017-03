Deputado federal Alan Rick participa de Seminário do Dia Mundial da Água, em Brasília

Assessoria - 22/03/2017 19:17:36

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22 de março, o deputado federal Alan Rick (PRB) participou do Seminário “Águas do Brasil – 20 anos da Lei das Águas”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Agencia Nacional de Águas –ANA, em Brasília. O parlamentar estava acompanhado da vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC, Adelaide Fátima.

Alan Rick foi o responsável por articular a vinda do diretor do Programa Nacional de Água e Energia Renovável de Israel, Oded Distel, uma das maiores autoridades no setor, como palestrante no Seminário.

“O objetivo da vinda do Dr. Oded Distel ao nosso país é o de estreitar a parceria entre o Brasil e Israel nas questões de recursos hídricos e aproveitamento da água. Israel é uma das maiores autoridades em aproveitamento da água, irrigação, dessalinização e demais tecnologias no uso sustentável da água no mundo”, explica Alan.

Oded Distel explicou que o Brasil e Israel podem consolidar uma parceria a longo prazo e que esse é só o primeiro de muitos encontros para tratar do tema da água. “Sabemos que a água está em pauta mundialmente, todos os países discutem essa questão e eu acredito muito na parceria entre os dois países nesse setor. Já estamos marcando algumas visitas de autoridades brasileiras no nosso evento mundial de tecnologias de água, o WATEC ISRAEL 2017, que será realizado em setembro”, finaliza o especialista.