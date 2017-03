Deputado afirma que Ruas do Povo foi uma das maiores fraudes dos governos do PT

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 22/03/2017 12:19:22

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) disse na tribuna da Aleac na manhã desta quarta-feira (22), que o Programa Ruas do Povo “foi uma das maiores fraudes dos governos do PT. Ele apresentou fotos de ruas que foram levadas pela erosão no município de Cruzeiro do Sul e pediu que o Depasa notifique as empresas que executaram as obras.

“Em 2010, o governo criou o Ruas do Povo e anunciou que iria asfaltar todas as ruas de nosso estado. Infelizmente, se você sair do centro de Rio Branco e percorre cinco quilômetros, encontrará ruas sem pavimentação. No interior é a mesma coisa. E pasmem, as ruas que foram feitas não duraram um inverno sequer”, diz Gonzaga.

Segundo o parlamentar, uma obra que foi feita o verão de 2014, em Cruzeiro do Sul, no início de 2015, a rua foi levada pela erosão. “Nós estamos no ano de 2017, e o mato toma conta da via, sem que o Depasa mande recuperar as ruas. Estão esperando vencer o prazo que a empresa tem para fazer os reparos”, enfatiza.

Para Gonzaga, são muitas ruas no estado, que não duraram um verão. “O Depasa tinha que notificar as empresas para fazer os devidos reparos, já que o investimento foi de um bilhão de recursos do PAC que veio e foi jogado fora. Nem dinheiro e nem as ruas. Alias, o governo do PT tem sido uma fraude”, dispara o deputado tucano.

Ele questionou ainda, a destinação dos recursos do Ruas do Povo, da BR-364 e dos empréstimos realizados pelas administrações petistas. “Nunca na história de nosso Estado foram feitos tantos empréstimos como no governo do PT. E cadê o resultado disso? Nós não temos nada, o que temos é um governo falido. Segurança, saúde e educação, nada funciona”, finaliza.

