Deputada Jéssica Sales tenta alocar recursos para recuperar ramais junto a Casa Civil do governo Temer

Da redação ac24horas - 22/03/2017 08:18:22

Depois de ouvir reivindicações de pequenos produtores e moradores de ramais que estariam praticamente isolados no interior do Acre, a deputada Jéssica Sales (PMDB) se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, para tentar viabilizar recursos para recuperação de ramais no Vale do Juruá.

Acompanhada do deputado Flaviano Melo (PMDB), do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB) e do Superintendente do INCRA/AC, Eduardo Ribeiro, Jessica Sales falou a Padilha, da importância da liberação de recursos para investimento na recuperação dos ramais e escoamento da produção agrícola da região.

Jéssica Sales destaca ainda que é necessário apoio para fortalecer o setor agrícola que é responsável pela renda de milhares de famílias de pequenos produtores em todo o Acre. “É preciso um olha diferenciado para estas famílias que necessitam de apoio para produzir e aquecer este importante setor da economia do Estado”.

Segundo Jéssica Sales, “o ministro Padilha foi muito receptivo, apontou as alternativas e recomendou ao Superintendente Eduardo Ribeiro, a elaboração e apresentação de um do projeto consistente. Mostrou-se disposto a colaborar tentando alocar os recursos de acordo com a disponibilidade do orçamento federal”.

“Após a elaboração do projeto, vou acompanhar pessoalmente toda tramitação nos ministérios até a liberação destes recursos que são de fundamental importância para o nosso setor produtivo. Precisamos incentivar agricultor a permanecer em sua propriedade, produzir e viver com qualidade”, finaliza Jéssica Sales.