Defensores Públicos do Acre vão à Assembleia Legislativa agradecer apoio de Ney Amorim

Assessoria - 22/03/2017 18:15:18

Defensores Públicos do Acre visitaram na manhã desta quarta-feira, 22, o presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), deputado Ney Amorim. Eles foram agradecer o apoio e o empenho do parlamento para garantir a aprovação do Projeto de Lei Complementar (LC) nº. 335/2017, que altera a Lei Complementar n°. 158 (Lei orgânica da DPE/AC), e efetiva a concessão de reajustes salariais a todos os defensores públicos da carreira.

Liderados pela defensora-geral, Roberta de Paula Caminha, os defensores fizeram questão de agradecer ao presidente Ney Amorim, destacando a importância dele para a aprovação da Lei Complementar, que garante melhorias para a categoria.

“Nós viemos agradecer ao presidente Ney Amorim. Ele foi fundamental para que essa Lei foi aprovada, garantindo melhorias para os defensores e para toda estrutura da nossa Defensoria, o que reflete diretamente em melhorias para nossa população, principalmente os menos favorecidos.”, destacou a defensora-geral.

O defensor público, Fernando Morais, fez questão de lembrar o empenho de Ney Amorim para garantir a tramitação do projeto nas Comissões e sua aprovação no Plenário da Aleac.

“Essa visita é nosso reconhecimento ao apoio que o presidente Ney Amorim tem dado à nossa Defensoria Pública. Hoje, com a aprovação dessa Lei, estamos mais fortalecidos para atender nossa população”, afirmou.

Para o presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, a valorização da Defensoria Pública é uma forma de beneficiar a população acreana, principalmente aqueles que não tem condições de pagar um advogado, quando precisam.

Ele lembrou que são os defensores públicos que auxiliam e ajudam a população, oferecendo um serviço de qualidade. “Valorizar os defensores públicos é garantir a valorização de profissionais que se dedicam para ajudar aqueles que mais precisam. Nossa Defensoria Pública realiza um excelente trabalho em todo Estado, por isso, merece nosso respeito e reconhecimento”, disse.

Ney Amorim renovou seu compromisso com a Defensoria Pública, colocando seu mandato à disposição dos defensores para apoiar as ações do órgão. Para ele, os defensores são essenciais para a população acreana.