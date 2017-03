Chef do Jannu’s Bistrô recebe prêmio nacional de culinária

Da redação ac24horas - 22/03/2017 15:05:17

A chef Izanelda Magalhães recebeu na noite desta quarta-feira, 22, o Prêmio Dólmã de Gastronomia do Encontro Nacional de Chefs (Enchef), organização que visa difundir a gastronomia e valorizar os profissionais do setor no País.

O prêmio foi conquistado no final do ano passado e entregue nesta quarta pelo chef Deocleciano Brito, representante do Enchef e Embaixador da Gastronomia no Acre, durante cerimônia no Jannu´s Bristô, restaurante de Izanelda.