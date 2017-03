Campanha ‘Hora do Almoço’ oferece isenção no estacionamento

Assessoria - 22/03/2017 09:58:10

A promoção é válida de segunda a sexta, das 11h às 14h, no período de 22/03 a 30/06

Quem almoça no Via Verde Shopping tem inúmeras vantagens: estacionamento fácil, conforto, segurança e muitas opções de alimentação. Agora, o cliente terá mais um benefício a comemorar, a campanha “Hora do Almoço”.

Os clientes que consumirem R$ 30,00 nas operações da praça de alimentação, entre 11h e 14h (horário de entrada e saída do shopping), de segunda a sexta-feira no período de 22/03 a 30/06, ganhará isenção na tarifa do estacionamento. Para participar é necessário apresentar as notas fiscais adquiridas no mesmo dia, no balcão da promoção (localizado na praça de alimentação).

