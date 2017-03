Assuero responde Carne Fraca: “carne do Acre é excelente”

Da redação ac24horas - 22/03/2017 12:41:19

O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre, Assuero Veronez, disse agora a pouco que os consumidores acreanos podem ficar tranquilos quanto à qualidade da carne produzida no Estado.

Ele fez a declaração a propósito da operação Carne Franca, deflagrada pela Polícia Federal para investigar fraude na produção de carne no Brasil. Grandes frigoríficos, cujas marcas chegam a todo o mercado brasileiro, são suspeitos de fraudar o produto.

“Consumidores do Acre podem ficar tranquilos. A carne do Acre é excelentes, os animais são bem cuidados e os frigoríficos são ótimos”, disse Assuero.