Taxista é preso com 16 quilos de cocaína com destino a Rio Branco

Da redação ac24horas - 21/03/2017 20:13:21

No início da noite desta terça-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 16 quilos de drogas na BR-317.

De acordo com o informado pela assessoria de comunicação da instituição, a droga foi descoberta na parte interna de uma das portas traseiras de um taxi durante uma abordagem de rotina no posto de fiscalização localizado no entroncamento de Xapuri. A droga tinha como destino a capital Rio Branco.

O taxista foi preso suspeito de ser o proprietário da cocaína. O homem e a droga foram encaminhados à Delegacia do município de Xapuri. A polícia não revelou o nome do motorista.