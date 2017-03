Acre: Rio Tarauacá permanece acima da cota de transbordamento

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/03/2017 07:59:26

O nível do rio Tarauacá chegou aos 9, 60 metros na manhã desta terça-feira, 21, e está acima da cota de transbordamento, que é de 9, 50 metros.

O coordenador da Defesa Civil na cidade de Tarauacá, Jyens Jardim, informou que o manancial começou a apresentar sinais de vazante, porém as autoridades locais continuam monitorando as regiões atingidas pelas águas, já que nos últimos dois meses o nível do rio tem oscilado devido ao grande volume de chuvas.

“Nós continuamos o nosso trabalho. Ontem o rio chegou aos 10, 10 metros. Umas 500 famílias estavam ilhadas no Bairro da Praia. Hoje, o rio baixou um pouco, mas nosso trabalho permanece”, informou.

Somente nos últimos sessenta dias, Tarauacá enfrentou três enchentes. A maior foi registrada em janeiro, quando o manancial desabrigou 120 pessoas.