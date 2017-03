Rio Acre, na capital, baixou 60 centímetros nas últimas 24 horas

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/03/2017 09:22:21

O nível do rio Acre baixou 60 centímetros nas últimas 24 horas em Rio Branco e chegou aos 12,12 metros, segundo a Defesa Civil. Ontem, às 6h, o manancial estava com 12,72 metros. A cota de alerta em Rio Branco é de 13, 50 metros e a de transbordamento 14 metros.

O coordenador da Defesa Civil, coronel George Santos, informou que não está descartada a possibilidade de uma nova elevação no nível do manancial, já que o Riozinho do Rôla, principal tributário do rio Acre na capital, está acima do alerta.