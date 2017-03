Prefeitura de Bujari abre seleção mesmo proibida pelo TCE/AC

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 21/03/2017 09:25:58

A prefeitura da cidade de Bujari divulgou nesta terça-feira (21) a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal para a área de Educação Municipal. Ao todo são 72 vagas entre pessoal com nível superior, médio e fundamental. A maior parte das vagas são para os cargos de professor.

A cidade de Bujari havia sido orientada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) a não fazer novas contratações de pessoal por ter ultrapassado os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As inscrições ocorrerão no período 22 de Março a 04 de Abril de 2017, somente nos dias úteis. O candidato deverá: a) Preencher o Formulário de Inscrição; b) Entregar o Formulário de Inscrição preenchido à mesa receptora; c) Entregar o Curriculum Vitae, conforme Anexo IV deste Edital, e as cópias dos documentos de identidade e comprobatórios de todos os títulos e declarações legíveis e sem rasuras, em envelope lacrado no seguinte endereço no horário de 8h a 12h ou das 14h as 17h: ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO PINTO Rua expedito Pereira de Souza –Bairro Centro, Bujari/AC.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

A publicação com a integra do edital pode ser consultada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE – http://www.diario.ac.gov.br/), edição desta terça-feira, páginas 71 a 77, inclusive com os modelos de requerimentos.

PROFESSOR (1º a 5º ano): Curso Superior completo de licenciatura plena em Pedagogia (series iniciais) ou Normal Superior, 25 horas semanais; R$ 1.250,00

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL: Curso Superior completo de licenciatura plena em Pedagogia (series iniciais) ou Normal Superior; 25 horas semanais; R$ 1.250,00

NUTRICIONISTA: diploma de conclusão de Curso de Nível Superior em Nutrição; 20 (Vinte) horas semanais; R$ 1.250,00

PROFESSOR DE HISTORIA: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em História; 25 horas semanais; 1.250,00

PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; 25 horas semanais; R$ 1.250,00

PROFESSOR DE ESPANHOL: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Espanhola; 25 horas semanais; R$ 1.250,00

ASSISTENTE EDUCACIONAL: Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível Médio completo; 40 horas semanais; R$ 950,00 .

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR: Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível Médio completo; 40 horas semanais; R$ 950,00

AGENTE DE MERENDA: Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível fundamental completo; 40 horas semanais; R$ 950,00

MOTORISTA: Certificado devidamente registrado de conclusão de nível fundamental completo e Habilitação categoria “D”. Experiência no mínimo 1 (um) ano; 40 horas semanais; R$ 1.100,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível fundamental completo; 40 horas semanais; R$ 950,00.