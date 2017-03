No palco do show de Jorge e Mateus no Acre, empresário pede noiva em casamento

Da redação ac24horas - 21/03/2017 09:17:52

O show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, no domingo, 19, em Rio Branco, foi especial para o casal Greg Canizo, de 30 anos, e Rosy Bernardino, de 21. De joelho e com um par de alianças na mão, Greg pediu a Rosy em casamento em cima do palco na presença de milhares de pessoas.

Para chegar até o palco, Greg teve que subir no ombro de um amigo e chamar a atenção de Jorge e Mateus mostrando o par de alianças. A dupla acionou um assessor, que pediu ao rapaz para que subisse ao palco com sua noiva.

O casal está junto há quatro anos e tem uma filha de dois anos.