“Não vamos acobertar o errado”, diz vereador sobre a CPI dos Transportes da Câmara de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/03/2017 11:41:43

Escolhido como um dos membros da CPI dos Transportes na Câmara de Vereadores de Rio Branco, o líder do prefeito na Casa, Eduardo Farias (PC do B) disse que a sociedade deve ficar tranquila quanto aos trabalhos da comissão. Ele manifestou incômodo com as críticas contra a CPI, para ele desnecessárias. “A sociedade fique tranquila. Não terá nenhum acobertamento do errado. Não vamos acobertar o errado”, disse durante discurso.

A CPI dos Transportes na Câmara de Rio Branco foi montada na tarde da última quinta-feira, 16, em sessão extraordinária, em meio a muitas polêmicas com a oposição ameaçando entrar na Justiça por causa da não escolha do vereador Emerson Jarude, do PSL.

Os oposicionistas argumentam que a mesa diretora da Casa não respeitou o critério de proporcionalidade ao excluir o PSL da CPI. O vereador Emerson Jarude, que integrava a lista para ser escolhido, acabou sendo rifado. Ocorre que o partido teria direito a uma vaga na comissão.

A escolha foi feita pelo presidente da Câmara porque os líderes da oposição e situação não chegaram a um consenso sobre a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito.

A CPI foi montada com Railson Correia (PTN) como presidente e Jakson Ramos, do PT, como relator. Roberto Duarte, Célio Gadelha (PSDB) e Eduardo Farias (PC do B) são membros titulares. N. Lima (DEM) e Artêmio Costa (PSB) integram a CPI como suplentes.