Na Câmara, oposição critica quantidade de buracos nas ruas de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/03/2017 12:56:32

Os oposicionistas N. Lima, do DEM, e Lene Petecão, do PSD, protestaram na sessão desta terça-feira, 21, contra a quantidade de buracos nas ruas de Rio Branco.

Lene disse que a cidade “está parecendo uma tábua de pirulito”, embora entenda que o período chuvoso dificulte o trabalho da prefeitura nas ruas.

N. Lima foi mais irônico e acrescentou que ao invés de inúmeras indicações, como fazem seus pares, pedirá a recuperação da capital inteira.

O líder do prefeito na Casa, Eduardo Farias, do PC do B, lembrou que “a malha viária dobrou nos últimos anos em Rio Branco” e que atualmente existem “seis equipes” trabalhando nas vias da capital.

O comunista também lembrou que a grande quantidade de chuvas do mês de março dificulta os trabalho, lembrou a “fragilidade do solo”e pediu paciência para esse momento.