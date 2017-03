Índios do Acre em exposição sobre Avenida Paulista no Masp, em SP

Da redação ac24horas - 21/03/2017 07:36:31

Três índios kaxinawá estão participando esta semana de uma exposição no Museu de Arte de São Paulo (Masp) que presta homenagem à Avenida Paulista, no centro de São Paulo, uma das mais famosas do Brasil. O nome da mostra é “Paulista” e fica aberta à visitação pública até o dia 28 de maio.

Eles estão expondo série de desenhos e pinturas. Os acreanos Ibã Huni Kuin, Bane Huni Kuin e Mana Huni Kuin, de aldeias do município de Jordão, criaram representações da avenida que se destacam pelas cores vibrantes e principalmente a quantidade de carros em desequilíbrio com o número de pedestres.

Com esta exposição, diz a curadoria, o Masp volta a atenção para seu entorno, compreendendo a avenida Paulista não apenas como local onde o Museu está inserido, mas também como objeto de consideração e reflexão. Trata-se de uma atenção significativa no contexto dos 70 anos do Museu (inaugurado em 1947 num edifício da rua 7 de Abril no centro de São Paulo e transferido para este edifício em 1968): a mostra representa um olhar para este local icônico da cidade, que é ao mesmo tempo cartão-postal e palco de embates e disputas de muitas ordens.