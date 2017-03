Gás de cozinha chega a R$ 70 a partir desta terça-feira no Acre

Da redação ac24horas - 21/03/2017 14:40:23

O gás de cozinha está mais caro a partir desta terça-­feira, dia 21, no Acre e em outros 26 estados da Federação. Na capital acreana o repasse já iniciou e o custo da botija de 13kg, por exemplo, chaga à casa dos R$ 70,00. Antes, era possível encontrar ao preço de R$ 65.

O último aumento no preço do gás de cozinha ocorreu em setembro de 2015. A Petrobrás destacou, contudo, que esse aumento não foi aplicado ao GLP de uso industrial. Outra informação importante é que os empresários não são obrigados a repassar esse aumento ao consumidor final.

Subsídio

O histórico dos reajustes mostra que, entre 2003 e 2016, o preço final do gás cobrado pelas revendedoras acumulou reajuste médio de 89%, saltando de R$ 29,35 para R$ 55,60 o botijão. Neste mesmo período, o aumento realizado pela estatal foi de apenas 16,4%. Foram 12 anos sem nenhum reajuste no preço do gás vendido pela Petrobras.

Somente em 2015 é que viria o primeiro aumento pela estatal, de 15%. No mesmo ano, o aumento repassado pelas revendedoras ao consumidor chegou a 22,6%. No ano passado, a estatal fez um novo aumento, de 1,4%, ante 2,1% feito pelo mercado.

Lucros

Para cada botijão de gás vendido no País, cerca 24% do valor cobrado fica com a Petrobras. Distribuidoras e revendas retêm uma fatia média de 57%. Outros 15% são consumidos com ICMS e 4% com PIS e Cofins, segundo dados da estatal.

De acordo com dados da empresa Preço do Gás, que divulga valores do botijão praticados em todo o País, a variação atual de preços do gás de cozinha chega a mais de 78%, entre R$ 44,90 e R$ 80, na entrega ao cliente.