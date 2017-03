Funcionários da Eletrobras são flagrados furtando fios na BR-317

Da redação ac24horas - 21/03/2017 17:11:00

Um caso inusitado e não menos grave aconteceu nesta terça-feira, dia 21 de março, às margens da rodovia BR-317, a região de Capixaba, no interior do Acre: servidores da Eletrobras Distribuição Acre foram flagrados furtando fios da rede de eletricidade da região. O caso foi registrado por um cinegrafista amador que levou as imagens à polícia.

Segundo boletim de ocorrência, os trabalhadores, funcionários de uma terceirizada da estatal, estavam utilizando uma escada e uma caminhonete modelo Amarok. Eles estavam retirando os fios e jogando-os ao chão, como se fosse uma operação normal da Eletrobras.

Na hora em que o denunciante estava na delegacia, mostrando as imagens à autoridade policial, uma ligação para o 190 foi realizada para denunciar o furto da fiação. Não demorou e o caso foi confirmado. O delegado até tentou interrogar os suspeitos sobre a suposta operação, mas não adiantou.

Nervoso, conta o boletim, um dos funcionários tentou disfarçar o crime, mas não conseguiu. A ligação também deu conta que o colega do trabalhador estava tentando vender os fios que haviam sido furtados. A Eletrobras ainda não se manifestou sobre o assunto.