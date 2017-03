Estado do Acre entra em alerta contra temporais, diz Clima Tempo

Da redação ac24horas - 21/03/2017 15:11:21

O portal Climatempo, um dos mais especializados em meteorologia, informou na tarde desta terça-feira, 21, que o estado do Acre está em alerta com a previsão de temporais para os próximos dias. Áreas de instabilidade voltaram a se intensificar e o tempo deve seguir carregado nesta quarta-feira , 22, e nos próximos dias na região.

Na região central do Acre situação é mais complicada. As chuvas volumosas dos últimos dias sobre o rio Tarauacá provocaram transbordamento dos rios da região, e cerca de 500 famílias foram atingidas pela cheia no último domingo,19, de acordo com informações da Defesa Civil.