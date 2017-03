Deputado do PT afirma que a PF causou uma bagunça no setor produtivo e pode prejudicar o Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 21/03/2017 12:30:02

O deputado Lourival Marques (PT) falou na manha desta terça-feira (21), sobre o possível estrago que a Operação Carne Fraca poderá causar na exportação de carne no Acre. O petista afirma que a Polícia Federal causou uma verdadeira bagunça no setor produtivo brasileiro que poderá afetar o Estado.

“Esta operação pode afetar do pequeno ao grande produtor. Do jeito que foi feita a operação, as exportações podem cair. Precisamos rever esta situação. Acredito que a carne do Acre é de excelente qualidade, que não tem esta preocupação para o consumidor, mas podemos ser atingidos”, destaca Marques.

Segundo o líder do PT na Aleac, “o Acre poder ser afetado se por acaso esta situação da carne chegar a prejudicar a exportação de carne do Acre”. Lourival informa que 2.265 cabeças de gado são abatidas diariamente no Estado, sendo que 1.500 – o que equivale a 90% – com SIF para exportação.

“Espero que a gente consiga avançar, porque foi difícil para o Brasil avançar neste setor. Tanto trabalho técnico com vacinação e cuidados com o rebanho para que uma operação midiática destruísse todo esforço dos produtores e empresas que trabalham com a carne”, finaliza Lourival Marques.