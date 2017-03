Decisão de Ilderlei Cordeiro de atender vereadores só às quartas divide opiniões na base aliada

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 21/03/2017 12:55:03 Corresponde no Vale do Juruá

O que poderia ser resolvido com uma simples reunião com os vereadores da base aliada acabou sendo exposto ao público em forma de mais um aviso afixado nas paredes da prefeitura de Cruzeiro do Sul: Ilderlei Cordeiro (PMDB) só vai atender os parlamentares às quartas-feiras. É o que diz um cartaz assinado – outra vez – pelo secretário de Gestão e Administração do município, Manfrine Pinheiro da Costa.

Consultado sobre a medida, o presidente da Câmara Municipal, Romário Tavares (PMDB), deixou claro que não está incluído na nova regra. “Falo com o prefeito praticamente todos os dias”, garantiu, assegurando ainda que Ilderlei nunca deixou de atender os vereadores.

O vice-presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues (PR), apoia a decisão. “Tem vereador que não sai da prefeitura”, afirmou à reportagem do ac24horas.

Já Elenildo da Pesca (PP) se diz “completamente contra” a medida. “Esse tipo de coisa diminui [a importância] dos parlamentares. Não é bom para nós, vereadores, nem para a população. Amanhã tenho um encontro com o prefeito e vou querer saber se as demandas de urgência dos munícipes também terão de esperar as quartas-feiras”, adiantou.

Elenildo afirma ainda que os eleitores cruzeirenses que foram À prefeitura repudiam o aviso. “Eles dizem que é falta de respeito com os vereadores, e eu concordo com esse ponto de vista”, concluiu.

O homem dos recados

Manfrine Pinheiro, o secretário de Administração, dias atrás havia assinado outro aviso polêmico, alertando os “pedintes” que não há vagas de emprego no Poder Executivo municipal.

Na ocasião, a reportagem tentou sem sucesso entrar em contato com ele por telefone. No começo da tarde desta terça-feira, Manfrine também não atendeu às chamadas.