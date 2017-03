Cinco pessoas morreram infectadas pela malária em Cruzeiro do Sul, denuncia deputado tucano

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 21/03/2017 11:51:10

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (21), o que ele classifica como “sucateamento da Vigilância de Saúde de Cruzeiro do Sul” e a morte de cinco pessoas que foi colocado como causa da morte a malária.

Segundo Gonzaga, há oito meses não é feito o controle epidemiológico nos rios e igarapés de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, municípios que de acordo com ele, concentram 95% dos casos de malária do Estado do Acre.

“A vigilância de Saúde está totalmente sucateada. De 14 carros restam apenas cinco em funcionamento. Barco só tem um. De 30 motos, apenas 10 funcionam. A maioria das bombas de borrifar estão quebradas”, afirma Luiz Gonzaga.

O parlamentar afirma ainda que estaria faltando combustível para os veículos, remédio e inseticida. “Primeiro faltou remédio, o remédio chegou faltou inseticida, faltam lâmina e lanceta. Falta quase tudo”, enfatiza.

Gonzaga ressalta que o governo federal enviou R$ 2 milhões para o Estado, que encaminhou apenas 660 mil para Cruzeiro do Sul. Ele alerta para uma possível epidemia quando baixar o nível das águas na região do Juruá.

“Com o baixar das águas e a elevação da temperatura a malária tende a se tornar uma epidemia os casos de malária na regia. O governo precisa agir o quanto antes para evitar que a população sofra com esta doença”, finaliza Gonzaga.

