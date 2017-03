Chuva alaga vias em Rio Branco e gera transtornos para motoristas

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/03/2017 16:15:47

A forte chuva que atingiu Rio Branco na tarde desta terça-feira, 21, alagou ruas e avenidas em vários pontos e gerou transtornos para motoristas e pedestres.

Há registros de ruas inundadas no bairro Cadeia Velha, região da Baixada, e no bairro Tucumã. Neste último caso, na Travessa Norte, moradores afirmam que os bueiros entupidos são a principal causa do alagamento do acesso.

A avenida Getúlio Vargas, trecho onde fica localizado o Deck, mais uma vez ficou inundada durante a chuva. Pedestres e motoristas tiveram dificuldade em trafegar pela avenida, que é uma das principais vias de Rio Branco, por onde passam ônibus dos bairros Alto Alegre e Apolônio Sales.

Motociclistas e alguns condutores de carros pequenos evitaram passar pelo trecho alagado e acessaram vias alternativas.