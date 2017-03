Alerta da Defesa Civil: chuvas intensas elevam nível do Rio Juruá para 13,28 metros em Cruzeiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 21/03/2017 10:38:00 Corresponde no Vale do Juruá

As fortes chuvas que caíram nos últimos dias nas cabeceiras do Rio Juruá elevaram seu nível em 26 centímetros nas últimas 14 horas, em Cruzeiro do Sul. Nesta terça-feira, 21, o manancial marca 13,28 metros – 28 centímetros acima da cota de transbordamento. A informação é do comandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros.

Cerca de 40 famílias estão em aluguel social, benefício concedido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. Outras 17 se encontram no abrigo montado na Santa Casa.

Segundo o assessor de imprensa do município, Neto Vitalino, o ginásio poliesportivo Alailton Negreiros foi preparado para também receber desabrigados, em caso de novo repiquete do Juruá.

Como medida de segurança, a Eletrobras providenciou a interrupção de energia elétrica de alguns bairros, o que afeta centenas de pessoas.

A Defesa Civil municipal informou que a tendência é de que o Rio Juruá encha ainda mais nas próximas 24 horas.