Sites do governo do Acre amanhecem fora do ar nesta 2ª

Da redação ac24horas - 20/03/2017 08:50:27

Os acreanos que tentaram acessar os sites do governo do Acre nesta manhã de segunda-feira, dia 20, foram surpreendidos com as plataformas fora do ar. Nenhum site, a exemplo da Agência de Notícias ou mesmo do Diário Oficial estão acessíveis.

Até as 8h30, o Departamento de Tecnologia da Informação ainda não havia emitido nenhum informe sobre a falha no sistema do governo. A situação ocorre constantemente, mas horas depois a falha e resolvida e os sites volta a funcionar normalmente.

Para os amantes de concursos públicos, que esperam o edital da Polícia Civil, a manhã é de curiosidade. Neste final de semana, uma informação circulou informando que o Edital de abertura do processo de seleção da entidade seria publicado na edição de hoje.