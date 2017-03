Prefeito Marcus Viana entrega nova creche no São Francisco

Da redação ac24horas 20/03/2017 17:41:02

O prefeito Marcus Alexandre Viana e a vice Socorro Neri inauguraram nesta segunda-feira, 20, a Creche Jacamim, no conjunto Oscar Passos, bairro São Francisco.

A nova unidade segue o modelo padrão do Programa Brasil Carinhoso. A estrutura conta com sete salas de creche, duas salas de pré-escola, berçário, fraldário e solarium, sala de repouso, brinquedoteca, banheiros adaptados para alunos especiais e escovódromo. As áreas comuns incluem refeitório, salas de leitura, de multiuso, informática, anfiteatro, playground e pátio coberto.

No espaço, as crianças permanecem das 7h às 17h, período em que recebem cuidados e educação da equipe gestora. Entre os alunos, estão os quatro netos de dona Elizabeth Silva. “Para mim foi uma bênção. Meus três filhos trabalham e eu também. Sem a creche ficaria muito difícil pra gente”, disse dona Elizabeth.

A presidente da Associação de Moradores do Conjunto Oscar Passos, Adalnira Melo, agradeceu o esforço da gestão municipal em atender a necessidade da comunidade. “Era um sonho que agora vira realidade, só temos a agradecer ao prefeito e toda a sua equipe”, completou.

Período de adaptação respeita particularidades da criança

Na creche Jacamim, o ano letivo teve início no último dia seis de março com 266 crianças matriculadas. A acolhida é um momento especial que requer programação diferente. A rotina elaborada para o período de adaptação (primeiros trinta dias) respeita particularidades da criança. A inserção no ambiente escolar é gradativa, até que as crianças se sintam seguras e tranquilas para ficar longe da família durante todo o dia. Trabalho que na Jacamim é coordenado pela professora Daniela Mariano. Segundo ela, sempre trabalhou com crianças de menor idade e esse foi um dos fatores que a motivou a aceitar esse desafio. “É um trabalho que a gente faz com amor. O mais gratificante é ver a alegria e a gratidão dos pais em saber que podem contar com nosso apoio para cuidar e educar seus filhos”, disse a coordenadora da creche.

Mãe do pequeno Fernando, Sâmia Mara diz que agora trabalha tranquila. “Graças a Deus agora tenho onde deixar meu filho. No início ele chorou um pouco, mas já está adaptado e agora, quando venho buscar, ele não quer nem voltar para casa. Fico tranquila”.

Compromisso com a primeira infância

Na gestão do prefeito Marcus Alexandre, a primeira infância está entre as prioridades. A construção de nove Centros de Educação Infantil permitiu criar 4.666 novas vagas para crianças com idade entre 2 e 3 anos. A Creche Jacamim é a nona a ser entregue durante a sua gestão. Além dessa, outras cinco serão inauguradas ainda este ano. “Na próxima sexta-feira vamos inaugurar a Creche do Rosa Linda, no segundo distrito de Rio Branco. Ainda este ano estaremos entregando também as creches do Juarez Távora, Jequitibá, Jenipapo e Cidade do Povo. É o grande esforço que fazemos para honrar nossos compromissos com a primeira infância, que é um compromisso de vida”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário Márcio Batista, para além dos investimentos em estrutura, o atendimento à primeira infância requer esforços em contratação de pessoal, formação, e, principalmente, manutenção das novas unidades. “A manutenção de cada nova unidade custa mais de um milhão de reais por mês aos cofres do município, recurso que o prefeito não mede esforço em garantir para que possamos ofertar educação de qualidade às crianças de Rio Branco”, destacou Márcio Batista ao agradecer o empenho de toda equipe a secretaria municipal de educação.