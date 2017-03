Outono começou na madrugada desta segunda-feira no Acre

Da redação ac24horas - 20/03/2017 07:19:14

O outono começa nesta segunda-feira, 20, no Brasil e todo Hemisfério Sul, exatamente às 5h29, horário de Rio Branco. No Acre, onde não há divisão de estações –apenas seca e chuva –o período deixa a impressão de dias mais longos.

A estação começa com o equinócio de outono. Nesta segunda, dia e noite têm praticamente a mesma duração. À medida que a estação avança, os dias ficam menores e as noites maiores até o início do inverno, em 21 de junho. O que marca as estações é o fato de o eixo de rotação da Terra estar inclinado em relação ao plano de órbita do planeta. Se não fosse inclinado, todo o tempo cada localidade teria a mesma quantidade de radiação solar chegando.

No outono, os raios solares já não vão mais incidir diretamente no Hemisfério Sul, mas começam a incidir de forma inclinada, diminuindo a quantidade de radiação que chega. Por isso, o outono apresenta temperaturas mais amenas.