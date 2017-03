Friale: onda de frios devem começar a partir de abril; Julho terá temperatura de até seis graus

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/03/2017 14:42:14

Esse será um ano de frios intensos no Acre com temperaturas que podem chegar a seis graus no mês de julho, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

A onda de triagens começa em abril. No restante do mês março apenas leves frentes frias como a que avançou sobre o estado durante o final de semana.

“Não há perspectiva para este mês de março de uma frente fria mais intensa que gere uma friagem. O que a gente teve foi uma leve frente fria que durante o final de semana, mas para o mês de abril nós estamos esperando uma frente fria que deverá caracterizar uma friagem que não será muito forte, mas pelo menos com a possibilidade de as temperaturas ficarem entre 15 e 18 grau.”

As friagens mais intensas começam a partir do mês de junho “quando teremos massas de ar polar penetrando com bastante intensidade aqui na Amazônia sul-ocidental. É tanto que a agora, dia 17 do mês de março chegou essa massa de ar polar, coisa que não é comum essa época. Como parece que não há mais bloqueios teremos frios intensos principalmente em junho, julho e agosto”, acrescenta.