Possível privatização do Depasa marcam Dia da Água no Acre

Da redação ac24horas - 20/03/2017 07:31:06

O Acre tem pouco a comemorar no Dia da Água, 22 de março, com 54,6% de atendimento com rede de água potável e apenas 22,55% de tratamento de esgoto, ambos entre os piores no ranking nacional de saneamento básico, segundo o Instituto Trata Brasil. As inversões (relação entre arrecadação e investimento), no entanto, são boas: 78,43% da receita com o fornecimento de água e a coleta de esgoto viram investimento.

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa) responsável pelo sistema de saneamento básico em praticamente todo o Estado, deve ser sucedido por empresa privada, segundo propõe o governo federal. O BNDES já anunciou que está contratando consultoria para avaliar o sistema acreano em preparação à privatização. O governo local diz que não há debate sobre o tema.