Nível do Igarapé São Francisco, em Rio Branco, sobe e assusta moradores no fim de semana

Da redação ac24horas - 20/03/2017 10:51:05

Imagens que circulam pela redes sociais mostram que o volume de água no igarapé São Francisco subiu muito no fim de semana. Há relatos de que a água invadiu quintais, assustando moradores que vivem próximo ao riacho, o maior da bacia hidrográfica do Rio Acre na zona urbana de Rio Branco. Em fotos feitas pelo fotógrafo Geo , é possível ver bancos do Parque São Francisco cobertos pela água.

O nível do Rio Acre, onde deságua o Igarapé São Francisco, subiu cerca de um metro no fim de semana e havia tendência de continuar enchendo.

“As chuvas intensas provocadas pela frente fria foram suficientes para elevar o nível de todos os rios do Acre. Em Tarauacá, o rio subiu bastante e provocou novas inundações. Na capital acreana, o nível do rio, no início da noite deste domingo, continua subindo lentamente e já se aproximava da cota de alerta”, diz o portal O Tempo Aqui, mantido pelo estudioso do clima Davi Friale, de Rio Branco.