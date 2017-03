Moradores se revoltam com falta de energia e bloqueiam rodovia em Cruzeiro do Sul

Revoltados com a interrupção no fornecimento de energia elétrica, moradores da zona rural da comunidade Santa Rosa resolveram bloquear a rodovia estadual AC-407, entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

O gerente de serviços técnicos da Eletrobras na região, Marcos Cavalcante, que se encontra na capital, informou que o problema já estava sendo resolvido nas localidades afetadas. Ele atribuiu a falta de energia elétrica às fortes chuvas que caíram no município neste final de semana.

Cavalcante também justificou a demora nos reparos devido às dificuldades de acesso às localidades atingidas.

Moradores de Santa Rosa reclamam das frequentes interrupções no fornecimento de luz. Eles asseguram ter procurado a Eletrobras em diversas ocasiões e que nada foi resolvido.

A rodovia foi liberada por volta das 11 horas, após a chegada de uma equipe da Eletrobras que prometeu resolver o problema.