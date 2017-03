Mais de 110 concursos reúnem 8,4 mil vagas em todo o Brasil; veja

Com informações do G1 - 20/03/2017 07:45:06

Pelo menos 111 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 8.409 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.416,20 na Prefeitura de Vila Rica (MT).

Veja abaixo a lista de concursos abertos:

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Nesta segunda-feira, 11 órgãos abrem inscrições para 375 vagas

Prefeitura de Boa Esperança (MG)

A Prefeitura de Boa Esperança (MG) fará concurso público para 205 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 11.880. Os candidatos podem se inscrever entre os dias 20 de maço e 30 de abril pelo site www.facepealfenas.org.br. Todos serão avaliados por meio de prova objetiva (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG)

A Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) divulgou edital de concurso público para 15 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. Os salários vão de R$ 880 a R$ 3.440,31. As inscrições podem ser feitas de 20 de março a 20 de abril pelo site www.jcmconcursos.com.br. A prova será aplicada na data provável de 21 de maio (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Fundão (ES)

A Prefeitura de Fundão (ES) fará processo seletivo para 5 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários são de R$ 809,59 e R$ 1.695,10, respectivamente. Os candidatos podem se inscrever entre 20 e 21 de março na secretaria municipal de esportes, localizada na Rodovia Josil Espíndula Agostini s/nº, das 9h às 16h30. A seleção será feita por meio de análise de currículos (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Jaru (RO)

A Prefeitura de Jaru (RO) fará processo seletivo para 23 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.786,16. As inscrições podem ser feitas nos dias 20 e 21 de março pelo site www.jaru.ro.gov.br. A seleção será feita por meio de análise de currículo (veja o edital no site do Diário Oficial dos Municípios de Rondônia – edição de 17 de março, a partir da página 123).

Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva (ES) vai abrir processo seletivo para 22 vagas temporárias em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 1.982,22. As inscrições podem ser feitas nos dias 20 e 21 de março, das 8h ás 11h e das 13h às 16h, na prefeitura, localizada na Avenida Presidente Vargas, 257. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Piracicaba (SP)

A Prefeitura de Piracicaba (SP) divulgou editais de processos seletivos para 29 vagas em cargos de níveis médio e superior. O salário varia de R$ 1.152,60 a R$ 5.434,27. As inscrições devem ser feitas pelo site www.consesp.com.br no período de 20 de março a 4 de abril. As provas estão previstas para 7 de maio (veja os editais no site da organizadora).

Prefeitura de Santa Bárbara (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara (MG) vai abrir dois processos seletivos para um total de 16 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.080,72 a R$ 15.117,57. As inscrições estarão abertas de 20 a 31 de março na sede da prefeitura, localizada na Rua Padre Lucindo, s/nº, das 8h às 11h e das 13h às 16h. A prova está prevista para 9 de abril (veja os editais no site da organizadora).

Prefeitura de Sapopemba (PR)

A Prefeitura de Sapopemba (PR) fará processo seletivo para 8 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 1.602,07. As inscrições podem ser feitas de 20 a 30 de março na secretaria de educação, localizada na Praça Antonio Batista Ribas s/nº, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30. A seleção será feita por meio de análise de títulos (veja o edital no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná – edição de 17 de março, a partir da página 173).

Prefeitura de Tabuleiro do Norte (CE)

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte (CE) vai abrir processo seletivo para 40 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. O salário é de R$ 937. As inscrições devem ser feitas de 20 a 24 de março na Secretaria de Trabalho e Ação Social das 7h às 13h. A seleção será feita por meio de análise da capacidade profissional, análise curricular e entrevista (veja o edital no site do Diário Oficial dos Municípios do Ceará – edição de 17 de março, a partir da página 29).

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou edital que prevê o preenchimento de duas vagas para professor auxiliar da instituição. O salário é de R$ 2.408,08. As inscrições estarão abertas de 20 de março a 7 de abril no protocolo geral da UFCG, localizado à Rua Aprígio Veloso, 882, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As provas estão previstas para o dia 2 de maio (veja a matéria completa).

Universidade Federal de Roraima (UFRR)