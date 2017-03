Inscriçoes para processo seletivo terminam nesta terça-feira, 21

Da redação ac24horas - 20/03/2017 10:42:13

A Prefeitura de Rio Branco abriu processo seletivo pelo edital nº 002/2017, objetivando a contratação de 15 Professores para lecionar em unidades de ensino da zona rural e urbana. As inscrições iniciaram dia 17 e seguem até esta terça-feira (21).

As vagas são para exercer docência nas seguintes áreas: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); Educação Especial – Libras e Libras/ Língua Portuguesa: Bilíngue e da Educação Especial Mediador. A carga horário é de 25 ou 40 horas semanais, por salários entre R$ 1.915,20 a R$ 2.981,04.

As inscrições podem ser realizadas na Escola Municipal do Servidor, na Avenida Getúlio Vargas, nº 2061, Bairro Bosque, até amanhã no horário das 8h às 12h e das 14 às 17h. Não há taxa de inscrição.

A seleção dos inscritos ocorrerá através de análise de títulos, sendo que os candidatos as vagas em Libras também passarão por prova prática.

O processo seletivo será válido até 30 de dezembro de 2017.​