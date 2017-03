Homem que matou amigo por causa de bicicleta já está na penal

Ernilson Rodrigues da Silva, 35 anos, foi encaminhado ontem, 19, à Unidade Prisional Manoel Néry da Silva, em Cruzeiro do Sul. Ele foi preso no dia anterior pela Polícia Civil depois de esfaquear Francisco Cabral da Silva, 36, por causa de uma bicicleta. Homicida confesso, Ernilson pode ser condenado de seis a 20 anos de prisão.

Segundo informações do delegado adjunto da Delegacia Geral de Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, Alexnaldo Batista, o crime ocorreu no último sábado, 18, no bairro Miritizal, no segundo distrito da cidade. O motivo do assassinato foi uma bicicleta.

Francisco, a vítima, pediu o veículo emprestado a Ernilson e não devolveu. No dia seguinte, sábado, 18, o proprietário procurou o amigo e pegou o objeto de volta.

“No depoimento, o autor conta ter sido ameaçado de morte por Francisco nesse momento, e que estava com uma faca para tirar açaí. No meio do caminho, muito nervoso, ele resolveu voltar e se deparou com a vítima no meio da rua, que o cercava”, informou o delegado.

De acordo com o depoimento do homicida, o amigo enfiou a mão na cintura, e foi quando ele, ainda sobre a bicicleta, o esfaqueou no abdômen.

Um vídeo com a vítima agonizando no meio da rua circulou nos grupos do WhatsApp da cidade. São imagens fortes, que mostram Francisco com as vísceras expostas.

Após o crime, Ernilson ligou para a polícia se entregando. Mas como os agentes já estava em diligência à sua procura, ele foi preso em flagrante em sua própria residência.