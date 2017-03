Funtac abre sindicância para apurar falha em comunicação que pode obrigar pagamento de R$757 mil

Da redação ac24horas - 20/03/2017 14:30:45

A presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) Silvia Basso, abriu nesta segunda-feira, 20, sindicância para apurar comunicação inadequada sobre a intimação da Justiça do Trabalho quanto aos cálculos de indenização por acidente de trabalho ocorrido na Natex, a fábrica de preservativos de Xapuri. O acidente ocorreu em 2014 e o trabalhador moveu ação trabalhista contra a empresa, mantida pelo Governo do Acre através da Funtac, pedindo mais R$757 mil em reparação pelo ocorrido. O processo entrou em fase de execução sem que a Funtac tivesse tomado a medida adequada ao caso –ou seja, não conseguiu contrapor os valores apresentados pela Justiça do Trabalho.

“A procuradoria jurídica da Funtac não recepcionou mandato de intimação, o qual foi recepcionado pela sra Kelma Castro de Oliveira, conforme esclarecido no memorando n° 003/2017/PROJUR e documentos comprobatórios, o que impediu o exercício de impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria do TRT da 14° Região, podendo acarretar prejuízos à instituição”, diz a portaria que determina a sindicância publicada no Diário Oficial do Estado.