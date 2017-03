Dinamarquesa procurada pela INTERPOL por sequestro dos filhos entrou no Brasil pelo Acre

Jairo Barbosa - 20/03/2017 07:58:49

A Polícia Federal e a INTERPOL estão na busca por duas dinamarquesas acusados de sequestrarem seus filhos e fugirem do país onde moravam.

As duas estrangeiras, segundo a PF, estão morando no Brasil, supostamente no estado do Pará, onde foram vistas em supermercados e até alugaram casas.

Embora sejam acusadas pelo mesmo crime, as duas mulheres não se conheciam até chegarem ao Brasil e uma delas, Angelina Mathiesen, de 42 anos, entrou no país pelo Acre, conforme investigação da Polícia Federal.

Angelina Maalue Avalon Mathiesen é acusada de ter sequestrado os filhos após ter perdido a guarda das crianças de 6 e 3 anos para os seus respectivos pais. A justiça da Dinamarca já havia expedido um mandado de prisão contra a suspeita e pede sua extradição, mas esta decisão não tem efeito imediato no Brasil.

Em dezembro do ano passado, a Justiça Federal no Pará decretou a prisão de Angelina, mas ela não foi encontrada pelos policiais na casa onde residia, na ilha de Mosqueiro, distante 78 km de Belém.

Ainda segundo a PF, Angelina usou passaporte falso para entrar no Brasil pela fronteira com o Acre, depois de passar pela América Central.

Em caso de informações sobre o paradeiro de Angelina e os dois filhos, a PF pede que seja comunicado para o número do Plantão do órgão no Pará (91) 3214-8014.