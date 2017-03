Com nova previdência, acreano só viverá 8 anos aposentado

20/03/2017

Novos estudos sobre a proposta de reforma da previdência social indicam que o acreano só usufruirá da aposentadoria oito anos, levando-se em conta a expectativa de vida de 73 anos de idade. Nos demais estados do Norte, como Rondônia, Amazonas e Pará, os segurados homens do INSS, com expectativa de vida de 68 anos, só teriam acesso ao benefício por três anos. As propostas de mudanças também afetariam diretamente as mulheres desses estados. Pelas regras atuais, as mulheres com 30 anos de contribuição, e 55 de idade, poderiam se aposentar pela regra 85/95 com benefício integral. Porém, se a reforma for aprovada com fixação da idade mínima, só poderão requerer o benefício aos 65. No caso das seguradas do Maranhão e Rondônia, por exemplo, onde a expectativa de vida no ano passado era de 74 anos, só teriam acesso ao benefício por nove anos.