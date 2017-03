Cine Araújo vai construir duas novas salas premium

Assessoria - 20/03/2017 11:01:14

O Cine Araújo possui 27 cinemas espalhados pelo Brasil, o de Rio Branco é a 7ª melhor operação da empresa e o 17º cinema do país com maior média de público por sala. Atualmente o cinema da capital possui quatro modernas salas com capacidade total de 1.100 lugares.

O número de pessoas que prestigia o cinema na capital só aumenta. Em 2016, por exemplo, a média de público cresceu 6% se comparado a 2015. Visando atender a alta demanda da cidade, o Cine Araújo assinou contrato com o Via Verde Shopping para a construção de duas salas Premium.

As novas salas terão muitos diferenciais: bilheteria exclusiva; poltronas mais confortáveis, maiores e com reclinação; tecnologia de imagem e som mais moderna do mundo; e telas curvilíneas e côncavas de maior nitidez e qualidade. Cada sala comportará 104 pessoas.

A construção das salas Premium proporcionará aos acreanos uma maior variedade de filmes nacionais e internacionais. Além de mais exibições legendadas e uma experiência ainda melhor.

De acordo com o gerente de marketing do shopping, Fabricio Cunha, esse era um desejo de muitos clientes. “Há alguns anos nossos clientes demandam por mais salas e variedade de filmes. As novas salas Premium chegam para atender os rio-branquenses que gostam de ir ao cinema em família, casal ou com amigos. A previsão de inauguração será na primeira quinzena de julho”, finaliza.