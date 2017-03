Chefs acreanos ensinam ovos de Páscoa em ´aula show´ e cursinho

Da redação ac24horas - 20/03/2017 08:03:48

Com a aproximação da Páscoa, o acreano vive às voltas com ovos de chocolate caseiros que podem ser comprados na rua. O vereador Juruna, por exemplo, virou garoto-propaganda dos ambulante que vendem ovos de Páscoa no Calçadão da Benjamim Constan, mas é possível ter uma renda extra produzindo ovos requintados.

Dois chefs acreanos formados pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, estão ensinando como se prepara bons ovos, trufas e bombons em geral. O Centro de Treinamento Bate-Papo na Cozinha, na Avenida Isaura Parente, começa nesta segunda-feira, 20, seu cursinho com o chef Carlos Rocha. Já o chef Deocleciano Brito optou por uma “aula show” no Espaço Inspiração Goumert, no dia 1 de abril. Oportunidade de renda extra.