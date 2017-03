Missa de sétimo dia realizada na catedral Nossa Senhora de Nazaré homenageia seu Wildy Viana

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 19/03/2017 17:17:37

A missa de sétimo dia em homenagem a Wildy Viana, que morreu na segunda-feira, 13, aos 87 anos, no Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações respiratórias, aconteceu na manhã deste domingo, 19, na catedral Nossa Senhora de Nazaré.

A viúva, dona Silvia, os filhos, o governador Sebastião Viana, o senador Jorge Viana e Silvinha Helena, netos e amigos compareceram a missa.

Em sua página no Facebook, o governador Sebastião Viana postou fotos e pequeno texto agradecendo as manifestações de carinho. “Começo o dia na missa de sétimo dia em homenagem à memória de meu pai, cujo exemplo nos permitiu colher, entre tantas lições de amor, a humildade, o trabalho e a honra. Mais uma vez obrigado por todas as manifestações de carinho”, escreveu.