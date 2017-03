Homem levava 24,5 quilos de oxidado para fazer cocaína

Da redação ac24horas - 19/03/2017 17:22:53

Polícia Militar de Cruzeiro do Sul anunciou neste domingo, 19, a apreensão de 24,5 quilos de oxidado durante abordagem a um ônibus na BR364. José Francisco de Souza Sabino, 37 anos, morador da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul zona rural, foi detido como suspeito de ser o dono da droga, que é a matéria prima para beneficiar a cocaína.

A operação se deu no km 80, sobre a ponte do Rio Gregório. O agente infrator havia embarcado no ônibus na comunidade do Rio Liberdade. Segundo a PM, a droga seria entregue na cidade de Tarauacá. Foi dado voz de prisão ao infrator e encaminhado ileso para a DP local, juntamente com toda droga apreendida para as demais providências legais. A ação ocorreu neste sábado, 18.