Homem é preso com madeira ilegal e delata autor da derrubada na Estrada de Boca do Acre

Da redação ac24horas - 19/03/2017 12:10:21

A Polícia Ambiental apreendeu neste sábado, 19, 37 pranchas de madeira ilegal durante operação na divisa entre Acre e Amazonas na BR 317, sentido Boca do Acre. Segundo os PMs, a fiscalização seguia a rotina quando o caminhão com a carga foi parado e revistado. Ao constatarem que se tratava de madeira proibida, os PMs deram voz de prisão ao condutor. “Após questionamentos da guarnição sobre o destino da madeira, delatou aos militares quem era o autor da derrubada”, disse a assessoria da PM em nota.

Os militares seguiram as informações fornecidas pelo camioneiro e acabaram prendendo o homem que teria feito a derrubada ilegal. “Os envolvidos, juntamente com o produto, foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso”, informou a PM.