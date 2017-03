Palestra ‘Como passar em provas e concursos será realizada na terça-feira (21), em Rio Branco

Da redação ac24horas - 18/03/2017 12:22:18



A palestra “Como passar em provas e concursos” será realizada na terça-feira (21), no Tetro Plácido de Castro (o Teatrão), em Rio Branco. O evento terá como palestrantes, os Juízes Federais Náiber Pontes e Herley Brasil. O objetivo é ajudar na preparação de pessoas que buscam aprovação em concursos públicos.

Os convites podem ser adquiridos pelo valor de R$30 – no Bobs do Parque e na Vitória Régia, no Os interessados no evento que quiserem comprar no cartão de crédito é só acessar o site https:/palestra2017.eventbrite.com.br/ e levar o comprovante impresso ou no celular para assistir as palestras no Tetarão.

Segundo os organizadores, esta é um excelente investimento para quem quer aprimorar os métodos de estudar e se preparar para concursos públicoas e obter melhores resultados nos estudos.