Em Jordão, geradores adquiridos com emenda de Petecão tiram 800 pessoas da escuridão total

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 18/03/2017 10:50:27

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou o início do processo de entrega de três geradores para comunidades do Jordão que ainda vivem sem acesso à energia elétrica. Os equipamentos foram adquiridos com recurso proveniente de emenda parlamentar do senador ao Orçamento da União de 2017, no valor de R$ 150 mil.

Cerca de 800 moradores das comunidades do Novo Porto, Douro e Aldeia Boa Vista serão beneficiados com a iniciativa. “É uma grande vitória garantir mais qualidade de vida ao povo de Jordão. Estamos atentos às demais necessidades da região e vamos continuar trabalhando, contudo, estou feliz em saber que os geradores irão suprir a falta de energia elétrica para pessoas que viviam no escuro”, disse Petecão.

Os geradores são transportados com o auxílio de pequenas embarcações através Rio Tarauacá e seguem até o município de Jordão. O trajeto pode durar até oito dias.