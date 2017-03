Mulher é atingida com 17 facadas pelo ex esposo em Brasiléia

Jairo Barbosa - 18/03/2017 12:03:14

José Alberto Soares é o principal acusado de tentar matar a facadas a arrumadeira Antônia Lima, de 39 anos, quando a vítima chegava em um motel, onde trabalha, na cidade de Brasiléia.

Uma mulher identificada apenas pelo nome de Ana, que trabalha com a vítima, disse que Antonia foi abordada por José Alberto Soares Pinheiro, que com uma faca desferiu 17 golpesno corpo de sua ex companheira.

Ana relatou que o homem estava escondido dentro de um matagal e quando ambas passavam proximo, ele saiu já com a faca em punho.

A testemunha disse ainda que José perguntou porque ela o havia denunciado na delegacia, foi quando começou o esfaqueamento por todo corpo a última facada no pescoço onde José deixou a faca cravada mulher.



A vítima, segundo a amiga, pediu ajuda para que faca de seu pescoço fosse retirada por ela, e diante da inssistindo, decidiu realizar o arriscado procedimento.

O Corpo de Bombeiros e a Policia Militar foram acionados, e a vitima Antônia Lima, foi levada para o hospital de Brasileia onde depois de receber os primeiros socorros foi transferida para Rio Branco devido seu crítico estado de saúde.

José é ex-esposo da vítima, com quem morou durante 11 anos, mas estavam separados há 9 meses, ele não aceitava o fim do relacionamento.

O acusado fugiu após o crime.