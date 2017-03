Jovem de 19 anos é assassinado a tiros na área de sua casa

Da redação ac24horas - 18/03/2017 19:42:07

Mais um crime com características de execução aconteceu neste sábado (18), em Rio Branco. O jovem Andlei Araújo da Silva, de 19 anos, foi assassinado a tiros na área de sua casa, localizada na rua Santa Luzia, no bairro Eldorado.

Segundo informações da polícia, os suspeitos do assassinato estariam em uma motocicleta, assim como em crime semelhante aos que aconteceram nos últimos dias, e chegaram atirando na vítima que não teve como se defender.

Andlei Araújo da Silva foi atingindo por pelo menos três disparos e morreu no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas nada pode fazer para socorrer a vítima.

Após a perícia no local do crime, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Estado do Acre.