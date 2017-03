Indigenista acreano nomeado membro de conselho nacional de proteção de índios isolados

Da redação ac24horas - 18/03/2017 10:38:10

A Funai nomeou nesta sexta-feira, 17, o sertanista acreano José Carlos dos Reis Meireles como membro do Conselho da Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, colegiado que subsidia decisões da Funai no que diz respeito à necessidade de estabelecer contato com grupos ou povos indígenas isolados, além de propor metodologias de reconhecimento oficial da presença de povos indígenas isolados e estratégias de proteção dos territórios ocupados por estes povos.

Além de Meireles, são integrantes do conselho Clarisse do Carmo Jabur, da Coordenação de Políticas para Povos Indígenas de Recente Contato e Fabrício Ferreira Amorim, da Coordenação de Proteção e Localização de Índios Isolados; Altair José Algayer, Daniel Rocha Cangussu Alves e Rieli Franciscato, representantes das Frentes de Proteção Etnoambiental; Antenor Alexandre de Albuquerque e Marcelo dos Santos, sertanistas; Conrado Rodrigo Octavio, do Centro de Trabalho Indigenista, representante de organizações da sociedade civil; e Ângela Amanakwa Kaxuyana, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), representante das organizações indígenas.