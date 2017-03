Idoso de 80 anos é assassinado durante assalto na AC-40

Da redação ac24horas - 18/03/2017 19:51:48

O idoso Santiago Tuco Manami, de 80 anos foi assassinado na tarde desta sábado (18), durante uma tentativa de assalto, no quilômetro 32 – da AC-40, A vítima estava acompanhada da esposa, quando foram surpreendidos com os disparos.

Santiago Tuco Manami morreu no local e sua esposa foi levada para o Hospital de Senador Guiomard. Os idosos foram interceptados pelos criminosos quando se deslocavam na companhia de um filho, de Plácido de castro para Rio Branco.

A vítima ainda chegou a receber atendimento do Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu no hospital de Senador Guiomard. A idosa foi atingida com um tiro na perna e outro de raspão na cabeça e não corre riscos de morte.

Segundo informações da polícia, os criminosos fugiram levando uma mochila com dinheiro e bens pessoais das vítimas. A polícia realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.