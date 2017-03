Em Tarauacá, Polícia Civil incinera 22 quilos de drogas apreendidas

18/03/2017

Com informações do Blog do Accioly

A Polícia Civil em Tarauacá incinerou 22 quilos de drogas nesta sexta-feira, 17. Foram queimadas cocaína, pasta base de cocaína, maconha e pedra de oxidado, apreendidos graças ao trabalhos das policias Militar e Civil.

A queima, que aconteceu numa cerâmica do município, foi autorizada pelo Poder Judiciário e acompanhada pela juíza Ana Paula Sabóia, pelo promotor de Justiça Luis Henrique Rolin, tenente Abreu, da Polícia Militar, e o delegado José Obetânio.

O material foi apreendido a partir de ações das polícias ocorridas em Tarauacá. A droga incinerada fazia parte inquéritos policiais instaurados em 2014, 2015.