Conselhos criticam censura e defendem liberdade de expressão para mulheres no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 18/03/2017 10:26:36

Os conselhos estadual e municipal dos Direitos da Mulher emitiram neste final de semana nota conjunta para defender a liberdade de expressão dos movimentos sociais, criticando “pessoas ou instituições que criminalizam e discriminam os protestos que denunciam as desigualdades entre homens e mulheres”. A nota traz dados sobre o tratamento preconceituoso com que a sociedade trata as mulheres e acerca da violência doméstica. “Apoiamos a liberdade de livre expressão do movimento de mulheres e dos movimentos sociais. Nenhuma a menos, pela equidade de direitos, por políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, pela não criminalização dos movimentos sociais”, diz a nota.

Veja o texto na íntegra:

Nós do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rio Branco – CMDM e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Acre– CEDIM, consideramos que os dados da Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM/PR 2012 revelam uma realidade perversa para a vida das mulheres, onde a cada 5 minutos uma mulher é espancada; a cada 2 horas uma mulher é assassinada devido a violência doméstica; de 2009 a 2012 as denúncias de estupro cresceram 158%; aumentaram consideravelmente os relatos públicos de assédio sexual e/ou moral nos locais de trabalho; mulheres receberam cerca de 30% a menos que um homem, realizando o mesmo trabalho; a CONTAG (2008) revelou que 55.2% das entrevistadas em sua pesquisa sofreram algum tipo de violência no campo e que 63.6% dos atos de violência foram cometidos pelos maridos e companheiros; o feminicídio aumentou em 50% para as mulheres negras, no período de 2003 a 2013,… dentre tantas outras violências que sofremos. Nesse sentido, mulheres de todo o mundo, organizadas em diversos movimentos marcaram o 8 de março como um grande dia de luta por direitos, sendo que no Brasil e no Acre não foi diferente. Repudiamos, portanto, todas as manifestações de pessoas ou instituições que criminalizam e discriminam os protestos que denunciam as desigualdades entre homens e mulheres. Apoiamos a liberdade de livre expressão do Movimento de Mulheres e dos Movimentos Sociais. Nenhuma a menos, pela equidade de direitos, por políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, pela não criminalização dos movimentos sociais.

Rio Branco-AC, 16 de março de 2017.

