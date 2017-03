Bando preso na BR 319 clonava carros para vender no Acre

Da redação ac24horas - 18/03/2017 10:33:32

A polícia de Porto Velho prendeu nesta sexta-feira, 17, três homens acusados de pertencer a uma quadrilha de roubo de veículos que agia em Rondônia e no Acre. Com eles, foram encontrados três veículos que, confessaram, seriam revendidos no Acre. Os três homens foram flagrados em um sítio do Ramal Azul, uma região de difícil acesso da BR 319, que liga Porto Velho a Manaus.

Os agentes já investigavam o trio há algum tempo e montaram campana nos últimos dois dias. Durante a noite, os policiais surpreenderam os homens quando chegavam ao local para realizar a troca de placas originais por clonadas de um Chevrolet Cobalt cinza) e uma caminhonete F-1000 vermelha.

Um dos suspeitos estavam com dois pares de placas clonadas de dois veículos com as mesmas características dos veículos referidos. Com informações do Jaru Online/RondoniAgora.